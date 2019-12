Udinese-Bologna, sono 21 i convocati di Mihajlovic

Domani sera il Bologna farà visita all’Udinese alla Dacia Arena, gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. Mihajlovic convoca 21 giocatori per la sfida. Tra questi, oltre agli infortunati Dijks e Soriano, mancherà ancora anche Santander: l’attaccante paraguaiano sta decisamente meglio, ma non è ancora pronto per scendere in campo. Salvo imprevisti, sarà in panchina domenica sera contro il Milan. Assente anche l’acciaccato Bani.

I convocati del Bologna

“Ecco l’elenco dei convocati di Mihajlovic per #UdineseBFC di domani.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen”.