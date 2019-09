Udinese-Bologna, le statistiche

Dopo tre sconfitte consecutiva, l’Udinese è tornata a segnare punti contro il Verona. L’idea è per la squadra friulana è di continuare cercando di fare risultato in casa con il Bologna. I rossoblu però in questo momento sognano in grande e non hanno intenzione di fermare la propria corsa, iniziata con 8 punti in 5 gare. Emiliani che guidano, con il Lecce, la classifica dei calci di rigore battuti: 3 per l’esattezza. Mentre le partite dei padroni di casa ancora non hanno visto nessun tiro dagli undici metri, né a favore né contro.

Nei confronti giocati al Friuli, bianconeri nettamente avanti sul numero di vittorie. Udinese che viene da tre vittorie consecutive in casa contro il Bologna. L’ultimo successo rossoblu risale al febbraio 2016, San Valentino, quando un cioccolatino di Destro regalava il successo agli ospiti. Udinese-Bologna che si è già giocata 3 volte alla 6′ di campionato, con il bilancio pesantemente a favore dell’Udinese: 2 vittorie e 1 pareggio. La vittoria con più reti appartiene invece ai felsinei, autori di un secco 1-5 nel gennaio del 1957.