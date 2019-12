Udinese-Bologna, la formazione ufficiale rossoblù

Bologna con diverse riserve questa sera a Udine. Le formazioni ufficiali confermano le indiscrezioni della vigilia, in attacco spazio a Juwara con Palacio a riposo e Destro non ancora al top. Tra i titolari, spazio per Orsolini nel ruolo di esterno destro (a sinistra c’è Krejci), Poli e Medel in mediana. Ancora Denwsil terzino sinistro, esordio dal primo minuto per Paz e Corbo.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa, Mbaye, Corbo, Paz, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Krejci; Juwara.