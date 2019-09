Udinese-Bologna: il comunicato per i tifosi rossoblu

Dopo la sfida con la Roma di domenica pomeriggio al Dall’Ara, ci sarà il turno infrasettimanale: il Bologna sarà di scena al Marassi contro il Genoa. Per la 6^ giornata di Serie A, invece, i rossoblu faranno visita all’Udinese alla Dacia Arena. Il club friulano ha emesso il primo comunicato per i tifosi ospiti, informandoli circa l’apertura ed il costo della prevendita per la Curva Ospiti.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“L’Udinese Calcio comunica, in relazione a #UdineseBFC della 6° giornata in programma al Friuli domenica 29 alle 15, che è aperta la prevendita dei biglietti di Curva Ospiti al costo di 20€ online qui oppure nei punti del circuito Ticketone, senza alcuna limitazione”.