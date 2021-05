Udinese-Bologna: i convocati

I convocati di Mihajlovic per la trasferta di Udine

Sono 25 i convocati scelti da Sinisa Mihajlovic per la sfida di domani alle 15 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Mihajlovic recupera Dijks e Sansone e ritrova Schouten dopo la squalifica. Presenti anche i giovani Amey in difesa e Urbanski a centrocampo. Ecco la lista completa dei convocati di Mister Mihajlovic per Udinese-Bologna: