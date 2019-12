Udinese-Bologna, chi può riposare?

Dopo la vittoria di Napoli, il Bologna si appresta ad una settimana di fuoco. Prima infatti dello scontro diretto di domenica prossima al Dall’Ara contro il Milan, i rossoblu faranno visita all’Udinese mercoledì sera per il quarto turno di Coppa Italia. Per via di qualche infortunato di troppo, Mihajlovic non può fare troppi cambi: tuttavia, è facile ipotizzare che qualcuno riposerà per lasciar spazio a chi ha giocato meno in queste ultime settimane.

Innanzitutto il primo cambio potrebbe essere in porta: Skorupski potrebbe infatti lasciare il posto a Da Costa per il suo esordio stagionale. In difesa il tecnico serbo potrebbe pensare ad un turno di riposo per Danilo, vista la carta d’identità: in questo caso, Denswil tornerebbe al centro e a sinistra si rivedrebbe Krejci, che a Napoli ha riposato. A destra scalpita invece Mbaye sul collo di Tomiyasu. Passando al centrocampo, se dovesse stare bene giocherà certamente Medel, che in campionato contro il Milan sarà squalificato. Al suo fianco uno tra Poli e Dzemaili, ma non è da scartare l’ipotesi Schouten. Sulla trequarti spazio certamente a Svanberg, che ha fatto solo uno spezzone ieri sera. Probabilmente ci sarà spazio dall’inizio anche per Skov Olsen – al primo gol stagionale – al posto di uno tra Orsolini e Sansone. Fuori quasi certamente Palacio: riecco Destro.