Twente-Bologna sarà in diretta tv

Le coordinate per seguire Twente-Bologna

Dopo la sfida di Alkmaar con l'Az, il Bologna sarà di scena venerdì 29 luglio ad Enschede per la sfida al Twente, squadra che ha terminato al quarto posto l'ultima Eredivisie.

Esattamente come per la partita dell'Afas Stadion, anche Twente-Bologna sarà trasmessa in diretta tv. Appuntamento venerdì alle ore 19.00 con diretta su Sky Sport Football, canale 203 di Sky.