Twente-Bologna, le info trasferta

Le informazioni per chi volesse seguire la squadra in Olanda

Il FC Twente comunica, in relazione all’amichevole Twente-Bologna in programma venerdì 29 alle 19 al De Grolsch Veste di Enschede, che la vendita dei biglietti, al costo di 15€ in ogni settore, avverrà il giorno della partita presso il Supporter Service Unit all’esterno dello stadio. Attenzione: non è previsto un settore esclusivamente dedicato agli ospiti.