Tuttosport – Numeri altalenanti in attacco

Il Bologna nelle prime sette partite di campionato si è dimostrata una squadra che è maggiormente a suo agio quando riesce a giocare nella metà campo avversaria, a livello produzione offensiva non sembrano esserci problemi: i rossoblù sono infatti terzi in campionato per tiri tentati (95), ma scendono al settimo posto nella classifica dei tiri in porta (42). Attualmente il Bologna è l’undicesimo attacco della Serie A con 9 reti, manca il contributo dei centravanti, escluso Palacio a quota 2, Destro e Santander devono ancora segnare.

Nel frattempo il campionato di Serie A si ferma per la sosta delle nazionali e in casa Bologna, includendo le giovanili, sono partiti in dieci. Nonostante ciò c’è da preparare la difficile trasferta contro la Juventus, mentre domani alle ore 11 a Casteldebole arrivano gli sloveni dell’Olimpija Lubiana per un’amichevole. Il Bologna alla ripresa dovrà gestire alcune assenze: Medel è squalificato, mentre Tomiyasu è in dubbio a causa dell’infortunio rimediato con il suo Giappone. Tornerà invece a disposizione Soriano dopo aver scontato la squalifica rimediata contro la Roma.