Tuttosport – La lettera di un giovane ragazzo a Sinisa

Tuttosport nell’edizione odierna riporta la lettera di un ragazzo di 15 anni indirizzata a Sinisa Mihajlovic. Eccola:

“Ciao Sinisa, sono Andrea e ho 15 anni. Sono un tifoso del Milan ed ex giocatore del Lucento (squadra di Torino), dove giocavo nel ruolo di centrocampista. Mi sono sempre ispirato a te quando tiravo le punizioni, essendo sinistro pure io. Nel novembre 2018 mi fu diagnosticata la leucemia. Per un po’ di mesi dovetti dire addio alla scuola, agli amici ed al mio amato calcio per dedicarmi completamente alle cure. Oggi, a distanza di mesi, sono guarito. Il percorso è lungo ma sono sicuro che anche te, come me, ne uscirai vincente. E’ la partita più importante della tua vita. Forza Sinisa, non mollare mai.”