Tuttosport – Dybala da valutare in vista del Bologna

L’argentino verrà monitorato quotidianamente

Potrebbe tornare in campo già sabato pomeriggio contro il Bologna. Staff tecnico e staff medico valuteranno giorno per giorno le sue condizioni con in testa la parola d'ordine "prudenza". Col Bologna e anche nell'ultima dell'anno contro il Cagliari l'argentino potrebbe essere preservato, con l'idea di averlo al top da inizio gennaio per sfruttarlo al massimo nel momento forse più caldo della stagione.