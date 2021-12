Maifredi: “La Juve non è quella degli anni passati, è alla portata di tutti”

Intervistato in esclusiva dalla redazione di TuttoJuve, l'ex allenatore bianconero Luigi Maifredi, ha parlato della sfida contro il Bologna e della Juventus in generale:

"La Juve non è più quella degli anni passati, per questo qualsiasi avversario potrà far paura. Ormai è alla portata di tutti. I bolognesi sono sempre in attesa di qualcosa di particolare della propria squadra, negli ultimi anni sono stati abituati ad una salvezza tranquilla. Quest'anno sono al decimo posto, niente di particolare, per cui alla fine possono giocarsela senza rischiare niente".