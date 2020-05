Tutto il Bologna riparte: riaprono anche gli store ufficiali

Non solo il calcio giocato. Tutto il movimento prova di ripartire. Come tanti altri negozi al dettaglio, oggi riaprono anche gli store ufficiali del Bologna. Nel rispetto delle misure di sicurezza, in questi negozi i tifosi rossoblu potranno acquistare anche la mascherina ufficiale del club.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli store ufficiali del Bologna riaprono oggi nel rispetto delle norme e delle disposizioni delle autorità competenti.

Vi aspettiamo al Bologna Fc 1909 Official Store stadio Dall’Ara e al Temporary Store del Centro Lame dove potrete ordinare anche la mascherina ufficiale del club.

Questi gli orari dei prossimi giorni:

Bologna Fc 1909 Official Store stadio Dall’Ara

Lunedì 25 maggio: 15:30-19:30

Da martedì 26 a venerdì 29 maggio: 10:00-13:00 e 15:30-19:30

Sabato 30 maggio: dalle 10:00 alle 13:00

Domenica 31 maggio: CHIUSO

Bologna Fc 1909 Temporary Store Centro Lame

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Nel rispetto della salute dei clienti e del personale, i 2 store adottano misure di sicurezza, quali:

– Costante pulizia e igienizzazione dei punti vendita.

– Personale dotato di mascherine, guanti protettivi monouso e visiere.

– Ingresso consentito solo se provvisti di mascherina ben posizionata (a completa copertura di naso e bocca).

– Ingressi scaglionati in base alla dimensione dello store al fine di garantire un adeguato distanziamento interpersonale.

– Distributori di gel igienizzante e guanti monouso a disposizione dei clienti e degli addetti alla vendita”.