Tutte le iniziative di BFC Senza Barriere

Continuano le iniziative di BFC Senza Barriere

I ragazzi di BFC Senza Barriere lo scorso fine settimana hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme per un allenamento aperto di calcio inclusivo, in cui insieme si sono potuti divertire nella sede degli allenamenti della speciale squadra rossoblù. "Un’esperienza unica" ha dichiarato Giovanni Grassi , presidente del progetto.

Intanto, la squadra iscritta al campionato regionale di calcio a 5 per ragazzi disabili, dopo le prime due giornate disputate, tornerà in campo il prossimo 26 marzo a Castellarano contro i Tigrotti, mentre il 9 aprile a Castel San Pietro si disputerà la quarta giornata contro Sanpro di San Prospero di Correggio (RE), con calcio d’inizio alle ore 16.30. In seguito, i rossoblù giocheranno in casa dell’Accademia Modena Fc 1919 per poi, sempre a proposito di calcio giocato, disputare a Imola le finali del campionato regionale CSI di calcio a cinque Special nell’ambito dell’evento “Cisped Sport Senza Barriere”