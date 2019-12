Tutta Bologna aspetta il ritorno di Pulgar

Ha tenuto in stallo il mercato del Bologna per tutta estate, è stato forse uno dei giocatori che più ha fatto discutere negli ultimi anni, ed ora torna proprio dove è diventato grande. Lunedì 6 gennaio, alla ripresa del campionato, Erick Pulgar torna a Bologna con la sua nuova squadra, la Fiorentina. Il centrocampista cileno ha lasciato in modo tutt’altro che amichevole la piazza emiliana, e l’accoglienza per lui si preannuncia a dir poco animata.

L’ex numero 5 rossoblu ha disputato 4 stagioni a Bologna, ma ci ha messo almeno un paio d’anni per esprimersi al meglio. L’anno scorso il classe 1994 è diventato fondamentale per i felsinei, soprattutto dopo l’arrivo di Mihajlovic. La sua qualità – specialmente nei calci piazzati – gli ha permesso di segnare in una stagione 6 delle 10 reti totali con la casacca del Bologna. In totale, tra Serie A e Coppa Italia, il cileno ha totalizzato 106 presenze. Ora sta facendo discretamente bene anche con la Fiorentina (3 gol e 2 assist in 16 presenze); lo stesso non può dirsi però per la Viola, che è appena stata costretta a cambiare allenatore.