Turci: “Juventus battibile, Orsolini e Palacio da tenere d’occhio”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Tommaso Turci, bordocampista per Dazn, ha discusso della ripresa della Serie A. Il giornalista ha raccontato le proprie curiosità alla vigilia della ripartenza del campionato, facendo poi un focus sulla partita Bologna-Juventus, analizzando il match da entrambe le parti della barricata. Ecco le sue parole.

“Di curiosità riguardo questa ripresa ne ho tante. Il lungo stop ha messo tante incognite sul proseguo del campionato. Il calcio sarà di alto livello, parliamo di un campionato ricco di campioni. Sicuramente il ritmo sarà più basso, ma i cinque cambi aiuteranno riguardo questo punto di vista. Il protocollo è molto rigido. Le misure saranno strette sia per le squadre che per i giornalisti. Appena dieci giornalisti designati tra radio, tv e carta stampata, con un bordocampista. Post partita molto rapidi per le partite che si giocheranno tardi, ci saranno ovviamente le interviste in diretta nelle partite di cartello, mentre per altre partite in notturna, con meno appeal, potrebbero venire caricate sulla piattaforma più tardi. Mancheranno purtroppo i tifosi e quest’assenza si sentirà, ma è necessario per ripartire”.