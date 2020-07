Troppo Sassuolo per il Bologna: 1-2 al Dall’Ara

Lo scontro diretto per le ultime residue speranze di Europa League lo vince il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è apparsa decisamente più in forma e convincente di un Bologna spento e macchinoso. Gli ospiti passano al Dall’Ara con un gol per tempo (Berardi e Haraslin) e scavalcano in classifica proprio i rossoblù che rimangono a digiuno in casa da febbraio. Inutile il gol finale di Musa Barrow.

