Troppi gol presi, la difesa rimane un problema

L'arrivo del solo Bonifazi non può bastare a risolvere il problema

Troppi i gol subiti nelle ultime stagioni, così come in queste amichevoli pre-stagionali, due gol subiti anche contro il Pordenone. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla di ricerca di equilibrio: ok un Bologna coraggioso, ma questo non deve essere sinonimo di una squadra spregiudicata, scellerata e sventata. Lo stesso Mihajlovic è d'accordo: bisogna tornare sul mercato per rinforzare questo reparto ballerino. In attesa di capire quale destino attende Takehiro Tomiyasu.