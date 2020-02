Troppe assenze, Mihajlovic ricorre alla Primavera

Nessun rientro nell’allenamento di ieri per Mihajlovic, terapie e lavoro differenziato per Dijks, Krejci, Medel, Soriano, Sansone e Santander. Le possibilità che qualcuno possa rientrare in tempo per la sfida con l’Udinese sono vicine allo zero.

Per completare gli allenamenti infatti Mihajlovic ha dovuto prendere in prestito diversi ragazzi della Primavera da integrare con la prima squadra. Una seduta, quella di ieri, che ha visto i rossoblu svolgere lavoro tattico con partitella a tema.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.