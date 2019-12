Treggia: “C’è nervosismo e i giocatori ne risentono. Arbitraggio? Mediocre”

“Partita inizialmente equilibrata, poi l’arbitro ha fischiato rigore. Intervento fuori tempo di Bani, molto furbo Piatek: contatto inevitabile. Il Milan poi ha palleggiato bene ed ha sfruttato un altro errore difensivo del Bologna. Risultato abbastanza giusto, loro non hanno rubato niente. Oggi noi non abbiamo quasi mai tirato in porta, troppi invece gli errori difensivi. La palla non corre veloce, non stiamo facendo grandi prestazioni. Abbiamo anche meno esperienza. Purtroppo non siamo riusciti a rimontare. C’è nervosismo e i giocatori ne risentono. Arbitraggio? Mediocre, con poca personalità: ha accompagnato il Milan nella gestione della partita”.

