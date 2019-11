Treggia: “Bella prestazione, la difesa ha fatto molto bene. Orsolini? Ingenuo”

“Peccato per il risultato, ma rimane la prestazione di questo Bologna. Non bene le letture tattiche in fase di non possesso, però la difesa mi è piaciuta molto. L’atteggiamento è stato propositivo come al solito. Non mi è piaciuto subire gol nel finale su rigore: l’intervento di Orsolini è dubbio, ma doveva avere un comportamento più responsabile, è stato ingenuo. Tra l’altro c’era Mancini in tribuna e purtroppo non credo che Orsolini gli abbia fatto una buona impressione”.

Scheda 1 di 2