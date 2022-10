Tre rossoblù in nazionale Under 16

Tre giocatori del Bologna in nazionale under 16

'Hanno convinto il tecnico Daniele Zoratto il portiere Massimo Pessina e l’esterno offensivo Gabriele Mazzetti, che dopo il raduno della settimana scorsa sono stati richiamati con l’Italia Under 16. A loro si aggiunge anche Francesco Castaldo, attaccante già nel giro azzurro dalla passata stagione.

I tre rossoblù, domenica dopo i rispettivi turni di campionati, si aggregheranno agli altri 20 compagni al CPO di Tirrenia per preparare la doppia amichevole contro l’Olanda: la prima sfida è in programma martedì 11 ottobre, alle 18, al Centro Tecnico Federale di Coverciano e in diretta streaming sul sito figc.it; la seconda, invece, giovedì 13 ottobre, ore 12, presso il CPO di Tirrenia'.