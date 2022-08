Tre rossoblù convocati nell’Italia U17

Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha fatto sapere che i tre si aggregheranno ai compagni sabato 20 agosto presso il Villaggio Azzurro Novarello di Granozzo con Monticello, in un raduno che avrà termine cinque giorni più tardi. Una bella soddisfazione per i tre giovani rossoblù, che nella passata stagione si erano già resi protagonisti con puntuali convocazioni in Under 16.