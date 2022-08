Tre giovani rossoblù convocati in Nazionale

Nicola Bagnolini, Riccardo Stivanello e Antonio Raimondo sono stati convocati in Nazionale Under 19 dal tecnico Alberto Bollini

L'allenatore dei giovani azzurri potrebbe decidere di impiegare i tre calciatori del Bologna in occasione dell'amichevole in programma mercoledì 10 agosto alle ore 18.30 contro l'Albania, sfida che si disputerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha ricordato che, nel gruppo attuale, Stivanello è l'unico reduce dall'Europeo Under 19 e festeggerà il traguardo della quinta chiamata con la Nazionale di categoria, si tratta del secondo raduno invece per Raimondo e del primo per Bagnolini.