Tra Ranieri e Mihaijlovic solo vittorie

Sampdoria contro Bologna non è soltanto una partita delicata dal punto di vista della classifica ma anche un confronto che lega due grandi allenatori.

Mihajilovic e Ranieri non si sono mai risparmiati sul campo, i numeri parlano chiaro: tre vittorie per Ranieri contro una sola del serbo.

Un trend positivo per il tecnico blucerchiato che contro il Bologna ha vinto ben otto volte.

Una sfida che non accetta il pareggio come risultato e che è pronta a dare spettacolo. La samp vuole salvarsi mentre il Bologna vuole continuare a sognare l’Europa.

Fonte: TMW