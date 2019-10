Tra oggi e domani Sinisa in campo a Casteldebole

Tutto lo staff e tutta la squadra lo stanno aspettando a Casteldebole. Sinisa Mihajlovic sta pianificando il suo ritorno agli allenamenti rossoblu per poterli dirigere in prima persona. Il suo ritorno sulla panchina del centro tecnico Niccolò Galli, si attende tra oggi e domani. Il solo fatto che lui possa esserci è molto importante per lui e per i giocatori che possono avvertire la sua presenza e i suoi eventuali consigli o rimproveri.

Nel frattempo si valutano le condizioni meteo per la trasferta di sabato sera. Per ora sembra molto probabile l’opzione pioggia, l’idea di Sinisa è quella di raggiungere ugualmente lo Stadium volendo vivere la partita in panchina vicino ai suoi giocatori. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio