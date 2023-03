Toro-Bologna, la moviola: tutto liscio per Rapuano

Partita con pochissimi problemi per Rapuano che non deve gestire grossi episodi nelle due aree.

Il Toro reclama un rigore per un presunto fallo di mano di Schouten in area, ma l'olandese ci mette la gamba e poi il pallone rimbalza sul petto: no rigore. Gestione della partita con 19 falli e 4 cartellini, sostanzialmente giusti. L'altro episodio è il tiro di Miranchuk fermato da Karamoh nei pressi della porta: l'attaccante è in fuorigioco e Valeriani alza giustamente la bandierina.