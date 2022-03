Torneo di Viareggio – Il Bologna ai quarti, Mazia batte Immobile

I rossoblù conquistano l'accesso ai quarti di finale

L’Under 18 di Paolo Magnani vince ancora, oggi è 4-0 contro la Rappresentativa Serie D , nella gara valida per gli ottavi di finale della 72^ Viareggio Cup.

Da sottolineare la prestazione di Andrea Mazia, attaccante classe 2004 giunto a quota 12 gol nella manifestazione, indispensabili per battere il record di Ciro Immobile che nell’edizione del 2010 si era fermato a quota 10. Mazia diventa così il recordman assoluto della storia della manifestazione. Dopo questa vittoria, i rossoblù accedono ai quarti di finale in programma sabato 26 marzo ore 15, in campo e avversario ancora da definire.