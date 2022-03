Torneo di Viareggio – Domani prima sfida per l’Under 18 di Magnani

Parte il Viareggio

I rossoblù si presentano all’evento da Campioni in carica e ora si trovano inseriti nel Girone 1 con la formazione australiana, il Sassuolo e gli argentini del Don Torcuato. Oltre che aver vinto l’ultima competizione, erano stati consegnati altri due riconoscimenti individuali nella rosa del Bologna: Thomas Fantoni miglior portiere e Tommaso Cassandro come giocatore più “motivato e concentrato” della finale.In precedenza, i rossoblù erano riusciti a festeggiare anche nel 1967, quando l’ultimo atto contro la Fiorentina si concluse 3-2. Tre, invece, le finali perse: nel 1963 contro la Sampdoria, l’anno seguente in favore del Dukla Praga e nel 1973, nuovamente nel confronto con la Fiorentina.