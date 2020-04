Tornare in campo? La posizione del Bologna

Dall’incontro di ieri tra l’Uefa e le Federazioni Europee, sono emerse diverse potesi e diversi pareri. Fra questi, c’è anche quello del Bologna, piuttosto chiaro. Il club rossoblu sembra infatti disposto a tornare in campo – anche in estate – purché però ovviamente sia garantita la sicurezza per tutti quanti. Inoltre, la società emiliana non pone limitazioni di date, né di inizio né di fine: sarà possibile concludere la stagione anche sforando il 30 giugno.

“La nostra preferenza va al ritorno in campo, anche a giugno. Solo però se le condizioni di sicurezza lo permetteranno – spiega Marco Di Vaio, che poi conclude – Sarebbe bello dare alle persone la possibilità di svagarsi un po’, guardando e tifando la propria squadra”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”