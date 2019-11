Tornano Medel, Danilo e Bani, Tomiyasu si riprende la fascia

Dopo la conferenza stampa di ieri, a Bologna oggi si torna a lavorare prima della partenza, con direzione Napoli. Il tecnico al San Paolo non ci sarà, ma c’è stato tutta la settimana, giovedì escluso, a guidare gli allenamenti. Chi non darà il 200% sarà fuori, queste le parole del tecnico. Chi rischia di non giocare contro i partenopei sono Denswil e Mbaye, che potrebbero pagare le ultime uscite poco fortunate. I rientri dalla squalifica di Danilo e Bani, faranno ritrovare a Sinisa la coppia titolare.

A destra torna Tomiyasu, nel ruolo dove ha stupito tutti nel suo avvio di stagione, con Krejci a completare la linea a 4 arretrata. A centrocampo la linea a due in mediana vedrà quasi sicuramente Medel, ballottaggio invece tra Dzemaili e Poli, con lo svizzero leggermente favorito. In attacco, alle spalle di Palacio falso nueve, Orsolini, Sansone e Svanberg, con qualche riserva sullo svedese. Il giovane infatti non ha convinto nelle ultime sfide e potrebbe perdere il posto a favore di Dzemaili, con Poli in mediana.

Restano fermi ai box Soriano, Dijks e Santander, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. La speranza è che Soriano possa cominciare il lavoro differenziato già la prossima settimana, con la speranza che possa tornare prima della sosta natalizia.

