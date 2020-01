Torino-Bologna, la prima di Dominguez

In occasione del match perso contro il Torino, Mihajlovic ha avuto l’opportunità di far esordire in rossoblu Nicolas Dominguez – per cui c’era grande attesa. Il Bologna ha perso, ma il centrocampista argentino ha cercato di mettersi in mostra nel finale.

Il ragazzo è subentrato all’80’ al posto di Poli: è il giocatore numero 909 a vestire la maglia del Bologna.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“In occasione del secondo tempo di #TorinoBFC di ieri ha esordito con la maglia rossoblù Nicolas Dominguez, il 909° giocatore della storia del nostro club”.