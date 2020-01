Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica l’apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti per Torino-Bologna. I tagliandi sono in vendita al prezzo di 20€ l’uno (ridotto Under 16 a 10€).

La partita valevole per la 19′ giornata di Serie A, si giocherà domenica alle 15:00. I biglietti sono disponibili online qui, o in ogni punto vendita autorizzato del circuito VivaTicket.