Torino-Bologna, ecco l’MVP

Il sondaggio per l’MVP di Torino-Bologna, pubblicato come di consueto al termine del match dal Bologna sul proprio sito ufficiale, è stato vinto da Emanuel Vignato, reduce dalla sua miglior prestazione in rossoblù. Ecco il comunicato:

E’ Vignato l’MVP del Bologna in #TorinoBFC di domenica. Emanuel ha ottenuto il 45,24% delle preferenze tra i tifosi che hanno risposto al sondaggio #VotaIlMigliore presentato da Selenella sulla Pass Area del nostro sito. Al secondo posto Gary Medel con il 21,43%, in terza posizione Roberto Soriano con il 19.05%.