Torino-Bologna, arbitra Pasqua dopo le polemiche granata

Oggi alle 12:30, si sfideranno Torino e Bologna che sarà diretta da Pasqua.

Il fischietto di Tivoli è chiamato ad arbitrare questa partita con il club granata che nel turno precedente è stata vittima di alcuni errori da parte del collega Abisso. In merito si è fortemente lamentato Cairo che ha dichiarato che le sviste del direttore di gara hanno condizionato il match dell’Olimpico. In particolare l’espulsione di Singo al quattordicesimo, un gol che andava annullato e un rigore generoso. Anche il Bologna in questa stagione, come sottolineato ieri da Mihajlovic in conferenza, non è stato troppo fortunato con gli arbitri. Il bilancio dei rossoblù con Pasqua è in perfetto equilibrio, con lui il Bologna ha vinto 4 partite, ne ha pareggiate 5 e perse 4.

Fonte: Carlino