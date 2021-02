Toni: “Barrow può diventare un bomber da 15-20 gol, ma servirà tempo”

L’ex attaccante della Nazionale, Luca Toni, è stato intervistato dal Resto del Carlino per parlare di Musa Barrow e il suo spostamento da esterno a centravanti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Trasformare un giovane come Barrow in centravanti per me è una buona idea, ma ovviamente servirà un po’ di tempo. Ho visto Barrow giocare, a mio parere ha ottime potenzialità. Certo dovrà trovare una continuità prima di poter dire che ha fatto il passo che serve, per diventare il bomber che al Bologna manca”.