Tommasi: “Vedo molte persone che vogliono sfruttare questa situazione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, Damiano Tommasi analizza il momento delicato che il calcio italiano sta affrontando e punta il dito verso coloro che approfittano di una situazione così tragica per trarne profitto.

“Ho assistito a diversi comportamenti che non mi sono piaciuti. Diverse società rischiano di non poter affrontare la stagione dal punto di vista economico,ci sono dei club con dei prestiti, serve un accordo tra le parti.

Vedo troppe persone che vogliono sfruttare questa situazione, la gestione del contratto non va valutata in base alla posizione di classifica. Ci saranno squadre che spingeranno o meno per giocare in base alla propria posizione di classifica.

Nonostante tutto i giocatori restano fermi nella loro posizione ovvero quella di tornare in campo il prima possibile.

Fonte: TMW