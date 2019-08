Tommasi: “Sinisa un esempio. Bologna? Non è facile affrontare questa emergenza”

Una partita nella partita quella di domenica a Verona. Da un lato Sinisa Mihajlovic e la sua battaglia alla leucemia, dall’altro Hellas e Bologna che hanno pareggiato per uno a uno. Di questo e di altro ha parlato Damiano Tommasi al Carlino.

“Ho visto una partita nella partita – ha affermato – Vedere Sinisa è stata una emozione forte anche per chi guardava, andando in campo ha dimostrato di voler convivere con questo momento della sua vita dando agli altri ammalati un grande messaggio. Ragionare di squadra può aiutare, ma ci tengo a sottolineare che chi non ha vinto la malattia non è che non abbia lottato”.