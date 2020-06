Tommasi: “Non dovremmo discuterne: non si era parlato di bloccare le retrocessioni”

Tema caldo degli ultimi giorni è quello riguardante il blocco delle retrocessioni, che la Lega Serie A ha proposto ma che molto probabilmente verrà bocciato al Consiglio Federale in corso. Ne ha parlato anche Damiano Tommasi – Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori – ai microfoni del “Corriere dello Sport”.

“Non sappiamo nulla. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non sappiamo se dovremo votare qualcosa. La certezza è una: nell’ultimo consiglio federale si è parlato della ripresa dei campionati professionistici e di mantenere promozioni e retrocessioni. Quindi non dovremmo neanche tornare a discuterne – spiega Tommasi, che infine conclude – Sappiamo come sono le assemblee con la Lega Serie A: vanno sempre in un certo modo, non siamo sorpresi. Unità d’intenti? Magari si è formata proprio attorno alla proposta di bloccare le retrocessioni”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”