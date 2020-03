Tommasi: “La priorità è la salute di tutti, anche quella dei calciatori”

La situazione continua ad essere difficile, sia dal punto di vista economico che umano. Il paese ha ancora bisogno di tempo per rialzarsi, così come il calcio. Affronta nuovamente la questione il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, che ne parla ai microfoni del “Corriere della Sera”.

“La priorità al momento è la salute di tutti, anche quella dei calciatori. Il calcio non può esser messo in cima a questa lista. Tornare ad allenarsi? Bisogna seguire il protocollo della federazione medici. Ci sono abitudini che dobbiamo modificare – spiega Tommasi, che infine conclude sul possibile taglio degli stipendi – Noi siamo disponibili a fare la nostra parte, ma prima bisognerà capire se si potrà tornare a giocare o no. Tutti noi vogliamo che venga preservato l’equilibrio economico”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”