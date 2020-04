Tommasi: “Comanda il Coronavirus. La salute deve venire prima dell’economia”

Il Coronavirus, purtroppo, detta legge. Lo spiega Damiano Tommasi, che risponde per le rime ad Ivan Zazzaroni con una lettera al “Corriere dello Sport”. Qualche giorno fa, infatti, il direttore del giornale aveva criticato l’Aic e la sua utilità.

“L’agenda è dettata dal Coronavirus. Noi lavoriamo per far andare d’accordo club e giocatori. Vicenda Juventus? Nessuno ha scavalcato nessuno – spiega Tommasi, che infine conclude – Purtroppo ritengo che tutte le considerazioni attuali sull’eventuale taglio degli stipendi, sulla chiusura anticipata e sul giocare d’estate siano dovute per l’80% ad una questione economia e solo per il restante 20% ad una questione sanitaria: è la salute a dover avere la priorità sull’economia, non il contrario”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”