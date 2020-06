Tomiyasu: “Sogno un EuroBologna e una medaglia alle Olimpiadi”

Si è concesso ad una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Takehiro Tomiyasu. Il difensore classe ’98 si è reso protagonista di una stagione davvero straordinaria. Nell’edizione odierna della Rosea ha raccontato il suo ambientamento a Bologna, il suo rapporto con Sinisa e l’Italia, oltre ai propri modelli, alla propria crescita personale e ai suoi sogni. Ecco le parole del samurai rossoblu.

“Sono stato davvero in difficoltà nel primo mese, l’inserimento non è stato immediato e ho passato un periodo in cui ho patito la tattica e la preparazione intensa. Poi, grazie al Bologna, tutto molto bene, sono cresciuto anche come persona e mi sono ambientato alla perfezione. L’anno prossimo centrale? In verità mi sento molto terzino destro, sto giocando così da un anno, ho appreso movimenti e posizioni. Non avrei comunque nessun problema a spostarmi al centro”.