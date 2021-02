Tomiyasu, primo in Serie A in due statistiche

Takehiro Tomiyasu è alla sua seconda stagione in Serie A e sta confermando quanto di buono ha fatto vedere nella sua prima esperienza nel campionato italiano.

A evidenziare le sue prestazioni sono le statistiche e, il difensore rossoblù, è primo in due speciali classifiche che comprendono tutti i calciatori di Serie A. Tomiyasu condivide con Glik la prima posizione per minuti giocati in questo campionato. Sono 1890′ minuti in 21 giornate di campionato che sottolineano l’importanza del giapponese per il Bologna e Mihajlovic. Tomiyasu non ha saltato neanche un minuto e questo è sia dovuto al suo talento, ma anche alla sua duttilità perché ha dimostrato di poter occupare tutti i ruoli della difesa. Inoltre è primo nella classifica che riguarda i recuperi e con 214 distacca Ibañez che con 186 recuperi si trova in seconda posizione.