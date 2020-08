Tomiyasu potrebbe salire in ritiro domenica

Il Bologna è sbarcato a Pinzolo nel tardo pomeriggio senza Takehiro Tomiyasu, rimasto a Bologna in isolamento fiduciario per essere rientrato in Italia da un paese extra Schengen.

Il club rossoblù conta però di avere il giapponese in ritiro a partire da domenica, chiedendo un nulla osta all’Ausl. Tomiyasu infatti è rientrato a Bologna il 22 agosto e già in Giappone aveva effettuato un tampone risultato negativo, a questo se ne sono aggiunti altri due negli ultimi giorni e probabilmente ne farà un altro da qui a domenica. La sua negatività consente al Bologna di essere ottimista circa il suo sbarco in ritiro nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda invece Mattia Bani, reduce da un infortunio muscolare, è ancora troppo presto per partecipare attivamente agli allenamenti. Il difensore continuerà a lavorare sul polpaccio infortunato e probabilmente salirà a Pinzolo pur senza partecipare a fasi di allenamento troppo probanti, quindi evitando contrasti. Farà un po’ di fondo per l’inizio della stagione.

Fonte – Alessio De Giuseppe E’Tv.