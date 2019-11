Tomiyasu potrebbe esordire al centro

Da domattina il Bologna comincerà a ragionare definitivamente in ottica Parma: i ducali faranno infatti visita ai rossoblu domenica all’ora di pranzo, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Mihajlovic dovrà decidere il prima possibile la linea difensiva da schierare nel derby emiliano, vista la squalifica dei centrali Bani e Danilo. Non ci sono grossi dubbi sui nomi, da capire è invece il loro posizionamento. Medel non verrà spostato dal centrocampo: l’idea, infatti, è semplicemente quella di mettere ognuno al proprio posto.

A sinistra confermato Krejci visto l’infortunio di Dijks, mentre in mezzo rientra Denswil. Al suo fianco si va verso il ritorno di Tomiyasu, che ha recuperato dal problema muscolare: il giapponese è arrivato come centrale, ma fin qui si è rivelato essere un ottimo terzino destro. La scelta di Mihajlovic però potrebbe proprio esser quella di far giocare il classe 1998 nel suo ruolo naturale, dandogli così la possibilità di esordire in Italia nel cuore della difesa. Rimarrebbe dunque basso a destra Mbaye.