Prima dell’amichevole che vedrà il suo Giappone opposto al Messico, Takehiro Tomiyasu ha parlato alla stampa giapponese:

“Dopo l’ultima sosta per le nazionali, onestamente non ho potuto permettermi di pensare al Giappone perchè le prestazioni del Bologna non sono state buone. Stiamo vivendo una situazione difficile e ho fatto del mio meglio per capire come migliorare con il club”.

Fonte-Cor Bo