Tomiyasu: “Il Bologna ha studiato il sistema Guardiola. Mihajlovic? Rappresenta l’uomo forte”

Ruolo in campo

Intervistato da Stadio, Takehiro Tomiyasu ha parlato del suo ruolo in campo e del suo lavoro insieme ad Orsolini: “Dal ritiro estivo lo staff tecnico sta studiando il sistema di Guardiola. Non vedo l’ora di tornare in campo, anche se adesso è giusto fare tutto il possibile per preservare la salute di tutti. Quando la squadra attacca, io e Orsolini non dobbiamo quasi mai occupare la corsia contemporaneamente. Se lui va sull’esterno io mi accentro e viceversa. A lui non piace molto la fase difensiva. Anche se a Roma contro i giallorossi ha difeso alla grande. La nostra prossima avversaria sarebbe stata la Juventus e mi è dispiaciuto non poterla incontrare. Anche all’andata ero indisponibile per infortunio. Quando giochi contro grandi squadre la motivazione è sempre al massimo”.