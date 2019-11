Takehiro Tomiyasu ha commentato la prestazione con il Parma: “Non mi interessa se gioco terzino o al centro della difesa, faccio quelle che mi viene richiesto, per me l’importante è giocare. Speravo di uscire senza subire gol, non ci siamo riusciti. Non avevo problemi particolari, solo crampi. La situazione non è facile, dobbiamo continuare a pensare positivo e andare avanti”