Tomiyasu: “Mi piace costruire dal basso. Mihajlovic? Grato a lui e il rapporto è ottimo”

Takehiro Tomiyasu è alla sua seconda stagione in Serie A e sta sorprendendo tutti per le sue caratteristiche e la sua duttilità. Infatti il centrale giapponese è stato impiegato da Mihajlovic in tutti i ruoli della difesa. Sulla pagina ufficiale della Serie A è presente un’intervista al difensore rossoblù e queste sono le sue dichiarazioni:

“Nonostante io giochi da difensore centrale, mi piace anche molto costruire dal basso e fare il primo passaggio. Uno dei miei punti di forza è giocare con entrambi i piedi e ci ho lavorato fin da quando sono arrivato a Bologna“.