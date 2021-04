Tomiyasu: ma c’e bisogno di farlo giocare 70 minuti contro la Mongolia?

Il giapponese, reduce dagli impegni in nazionale, si è infortunato sabato contro l'Inter di Andrea Paganelli

In effetti il tecnico rossoblù è stato ospite e ha pure cantato, ma se il festival è già passato da un po', l'arrabbiatura di Sinisa è ben lungi dal finire. E' il 34' minuto, quando Takehiro Tomiyasu guarda la panchina e chiede il cambio. La reazione di Mihajlovic è di quelle che non ti aspetti, cioè quasi comica. Ripensa a tutto in quel momento, al fatto che il giapponese stesse disputando una buona gara, all'emergenza sui terzini, ma soprattutto alla sosta nazionali. Il resto è storia, o meglio cronaca. Perchè il Giappone era sceso in campo mercoledì contro la Mongolia, segnando 14 gol. E Tomi? Il suo ct Moriyasu lo ha lasciato in campo per 71', sostituendolo poi con Hatanaka. Da lì la famosa frase: " Ma c'era proprio bisogno di farlo giocare 70 minuti contro la Mongolia in una gara finita 14-0", intercettata dall'inviato di Sky vicino alle panchine. Lo show del tecnico serbo è andato poi avanti nella conferenza post-partita: "Quando uno va in nazionale a giocare la coppa del nonno, nella partita contro la Mongolia in cui si vincevano 14-0, poi finisce così. Io non faccio il ct, ma alla fine paghiamo sempre noi". Ora Miha, senza il nipponico, dovrà far fronte a una piccola emergenza sugli esterni, vista l'assenza di Hickey, Mbaye e con De Silvestri non al meglio per un problema al polpaccio.